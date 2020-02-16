  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

16.02.2020, 12:47

'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına devrilerek ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Urganlı'dan Turgutlu yönüne seyir halinde olan Zeki Koyunlu (55) yönetimindeki 35 TMH 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrilerek ağaca çarptı.




Kazada, sürücü ile otomobildeki Oruç Karaaslan (56) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, Karaaslan ise ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN