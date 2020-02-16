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'da aranan zihinsel engellinin ormanlık alanda cesedi bulundu

Manisa'da aranan zihinsel engellinin ormanlık alanda cesedi bulundu

16.02.2020, 14:04

Herkes onu arıyordu acı haberi ulaştı. 'nın Köprübaşı ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde yaşayan İhsan Koç'tan (69) geçen çarşamba gününden itibaren haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

AFAD, jandarma ve mahalle sakinlerinin katılımıyla bölgedeki göletler, mağaralar arandı.

Arama çalışmalarının 4. gününde, Yenice Mahallesi Taşkesen mevkisindeki ormanlık alanda Koç'un cesedi bulundu.

Cesedin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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