Zarar veren yandı! 73 bin lira ceza kesilecek

Spil Dağı'nda kardelenler açtı, zarar veren yandı. Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda çiçek açan kardelenlere zarar verenlere 73 bin 747 TL para cezası kesilecek

Genel olarak Kuzey ve Doğu Anadolu'da yetişen ve baharı müjdeleyen kardelen çiçekleri, 1517 rakımlı Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda kar altından kendini gösterdi. Milli park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip eden ve endemik bir bitki türü olan kardelenlere zarar verenlere ise 73 bin 747 TL ceza kesileceği bildirildi.