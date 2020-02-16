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Zarar veren yandı! 73 bin lira ceza kesilecek

Zarar veren yandı! 73 bin lira ceza kesilecek

16.02.2020, 17:29

'nda kardelenler açtı, zarar veren yandı. Spil Dağı 'nda çiçek açan kardelenlere zarar verenlere 73 bin 747 TL para cezası kesilecek

Genel olarak Kuzey ve Doğu Anadolu'da yetişen ve baharı müjdeleyen çiçekleri, 1517 rakımlı 'nda kar altından kendini gösterdi. Milli park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip eden ve endemik bir bitki türü olan kardelenlere zarar verenlere ise 73 bin 747 TL ceza kesileceği bildirildi.

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