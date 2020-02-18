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Hafize’nin dramı ’yı ağlattı

Hafize’nin dramı Manisa’yı ağlattı
Giriş Tarihi: 18.2.2020

’de koca şiddetine kurban giden ’ın cenazesi memleketi ’da toprağa verildi. Talihsiz kadının kocasından sık sık dayak yediği ve tehditle evine geri döndüğü ortaya çıktı.

Eskişehir'de önceki gün kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen bir çocuk annesi Hafize Fidan (35), memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize Fidan, önceki gün 3 yıllık eşi Ferhat Fidan ile tartışmaya başladı.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ
Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat Fidan, eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Ferhat Fidan'ı gözaltına alırken, Hafize Fidan ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hafize Fidan hayatını kaybederken, kocası Ferhat Fidan ise çıkarıldığı mahkemede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Hafize Fidan için memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.



Cenazeye aile bireylerinin yanı sıra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

'KIZIMI DÖVÜP SOKAĞA ATMIŞ'
İki yıldır kızıyla konuşamadığını belirten Anne Meliha Külcü, "Kızımı dövmüş sokağa atmış. Kızım sığınma evine yerleşmiş. Ben kızımla en son 22 ay önce görüştüm. Kızımın evine gittiğimde beni eve almadı, kızımı bana göstermedi. Kızım bize geldiğinde de gelip bizi de tehdit ediyordu. 'Eğer benimle geri dönmezsen hepinizi öldürürüm, bu evi yakarım' demiş. Benim kızım o korkuyla geri döndü" dedi.


Meliha Külcü

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