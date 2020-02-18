Manisa'nın Kula ilçesinde toprak yolda kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Fevzi Erim (46) ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erim, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BATUHAN ULU
Otomobil direğe saplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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