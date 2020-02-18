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Haberler > Manisa > Otomobil direğe saplandı

Otomobil direğe saplandı

Giriş Tarihi: 18.2.2020

Manisa'nın Kula ilçesinde toprak yolda kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Fevzi Erim (46) ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erim, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATUHAN ULU

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