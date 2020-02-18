Son dakika: Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 19:09'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Manisa haricinde çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.09'da meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli'nin verilerine deprem yerin 12.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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MANİSA VALİSİ VE KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.09'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi. Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ise, "Henüz bir hasar bildirimi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Manisa’daki 5.2 büyüklüğündeki deprem böyle yaşandı