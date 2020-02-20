Son dakika: Manisa'da bir deprem daha!

Son dakika haberi... Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem korkuya yol açtı.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

MANİSA SALLANIYOR

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

MANİSA'DA KORKU HAKİM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, dün saat 19.09'da, merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi, Karakurt Mahallesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. Depremin ardından 4.3 ve 3.8 başta olmak üzere, bölgede yaklaşık 200 artçı sarsıntı yaşandı. Deprem sebebiyle vatandaşlar büyük bir korku yaşarken, birçoğu geceyi AFAD çadırlarında ve konteynerlerde geçirdi. Bölgeye gelen Kızılay ekipleri, vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.