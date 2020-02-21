Manisa’da geçen yıl yaşamını yitiren Sezai Harman’ın ölümüyle ilgili korkunç bir iddia gündeme geldi. Eda Ünlükoç ile Canan Dağcı kardeşler, babalarının anneleri tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti.

Manisa'da 18 Mart 2019 tarihinde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden 64 yaşındaki Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili olarak kızları korkunç bir iddia ortaya attı. Ayşe Harman'ın (47) hem öz kızı hem de üvey kızı, "Annem babamızı zehirleyerek öldürdü" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Babalarından 17 yaş küçük olan annelerinin sevgilisinin de olduğunu iddia eden Eda Ünlükoç ve Canan Dağcı kardeşler, babalarını mal varlığı için öldüren annelerinin dolabında buldukları zehiri Cumhuriyet savcılığına teslim etti.

İKİ KEZ ZEHİRLENDİ

Evli ve iki çocuk babası olan Sezai Harman, Manisa'nın Ahmetlibey ilçesine bağlı Kendirlik Mahallesi'ndeki evinde 47 yaşındaki eşi Ayşe Harman'la birlikte yaşıyordu. Çiftçilik ile uğraşan Harman'ın ikinci evliliğiydi. Sezai Harman, iki yıl önce zehirlenme teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. 15 Mart 2019 tarihinde tekrar zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Harman, üç gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Sezai Harman zehirlenerek öldü.

Babalarının ölümünü şüpheli bulan ve anneleri Ayşe Harman'dan kuşkulanan iki kız kardeş olayı araştırmaya kızı Eda Ünlükoç ile üvey kızı Canan Dağcı annelerinin her hareketini izleyerek takip etmeye başladılar.

DOLAPTA ZEHİR BULDU

Canan Dağcı annesinin evine gittiğinde dolapta saklanmış halde bir poşet buldu. Poşeti açmasıyla birlikte odayı yoğun bir koku kapladı araştırma sonrasında da poşetteki maddenin zehir olduğunu öğrendi.

'BİZE YEMEK YEDİRMEZDİ'

Babasının son günlerde üvey annesinden sürekli şikayetçi olduğunu söyleyen üvey kız Canan Dağcı, "Babam yediği yemeklerin sürekli acı olduğunu söylüyordu. Hatta bırakın yemeği, yediği tatlının bile acı olduğunu söylerdi. Üvey annem bizlerin ve çocuklarımızın o yemeklerden yemelerine izin vermezdi. Babamın ölümü beni iyice şüphelendirdi. Dolapta bulduğum zehir şüphelerimi iyice artırdı" dedi.

MALLARI SATMAYA BAŞLADI

Ayşe Harman eşinin ölümünden sonra evde bulunan araba, çiftlikte kullanılan araç gereç ve zeytinleri satmaya başladı. Bunun üzerine iki kardeş annelerinin açıklarını birbirlerine anlatmaları üzerine şüpheleri iyice arttı ve anneleri tarafından babalarının öldürdüğü kanısına vardılar. İki kız kardeş ve akrabaları Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na annelerinin babalarını zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



BAŞKA BİR ERKEKLE MESAJLAŞTIĞINI GÖRDÜ

Ayşe Harman'ın öz kızı Eda Ünlükoç ise annesinin babasının ölmeden önce cep telefonu ile başka bir adamla mesajlaştığını gördü. Annesine sorduğunda ise sevgilisi olduğunu kabul etti. Ayrıca Ayşe Harman bir pastanede de bir akrabası tarafından sevgilisi ile birlikte görüldü.



ÖZEL EKİP KURULDU

Manisa Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan bir ekibin Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili olayı detaylı olarak incelendiği ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi. Harman'la ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporun hazırlanmasını bekleniyor. İki kız kardeş babalarını öldürdüğünü inandıkları annelerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.



'MAL YÜZÜNDEN YALAN ATIYORLAR'

DağcI ile Ünlükoç'un hedefindeki anne Harman, eşinin ölümüyle ilgisi olmadığını söyledi. Öz ve üvey kızlarının, mal peşinde olduğu için hakkındaki iddiaları ortaya attığını savundu. Ancak jandarma yetkilileri, Ayşe Harman'ın sevgilisi olduğu yönündeki iddiaların doğruluğunu kanıtladı.

İHSAN KARATAŞ / İLKER UYAR