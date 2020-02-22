Manisa'da sabaha karşı bir deprem daha!

Gelen son dakika haberine göre Manisa'da saat 08.23 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Manisa Kırkağaç olarak belirledi. Depremin 7.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre; Manisa'nın İlyaslar Kırkağaç bölgesinde 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
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