  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Manisa'da sabaha karşı bir deprem daha!

'da sabaha karşı bir daha!

Manisa'da sabaha karşı bir deprem daha!

22.02.2020, 09:38 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020,10:14

Gelen son dakika haberine göre 'da saat 08.23 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Manisa Kırkağaç olarak belirledi. Depremin 7.6 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre; Manisa'nın İlyaslar Kırkağaç bölgesinde 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da sabaha karşı bir deprem daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN