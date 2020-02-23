Manisa'da deprem! İzmir'den de hissedildi!

Son dakika haberine göre Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 15.40’da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 15.40'taki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yaşanan deprem İzmir'de de panik yarattı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 15.40'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi.



AFAD açıklamasında göre Manisa Akhisar'da saat 15:40'ta 4,5'lik deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son bilgisine göre, depremin yerin 8.6 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.







Yaşanan deprem İzmir'de de panik yarattı.



Sarsıntı Manisa ve çevre ilçelerinin yanı sıra; İzmir, Balıkesir, Eskişehir Aydın, Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar panikle açık alanlara kaçarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



Kısa süreli paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar evlerinden çıktı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Bu depremden 3 dakika sonra da aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.