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Lalesi'ni koparmanın cezası 73 bin 747 TL

Manisa Lalesi'ni koparmanın cezası 73 bin 747 TL

24.02.2020, 09:09 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020,09:53

Milli Parkı'nda yetişen ve 'ya özgü endemik bir tür olan Manisa Lalesi'ni koparmanın cezası belli oldu. 2020 yılında ile koruma altında olan Manisa Lalesi'ni koparmak ya da tahrip etmenin cezası ise 73 bin 747 lira olarak açıklandı. Geçen yıl koruma altındaki laleyi koparmanın cezası 60 bin 163 liraydı.

120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı'nda yetişen Manisa Lalesi için daha önce hazırlanan Tür Eylem Planı'na göre nesli tehlike altındaki lalelerin çiçeklerine veya soğanlarına zarar verilmemesi için para cezası uygulanmaya başlandı. Lalenin yanı sıra soğanını toplayan vatandaşlara da aynı miktarda para cezası kesilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "İster Manisa Lalesi olsun, ister kardelen çiçeği olsun bunlar önemli endemik bitki türleri arasındadır. İnsanların bunları koparmasını istemiyoruz. Onun için bu yıl hem Manisa Lalesi'ni, hem de kardelen çiçeğini koparanlara 73 bin 747 para cezası kesilecektir."

İHA

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