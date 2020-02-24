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'da işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

24.02.2020, 10:03 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020,10:54

'nın Şehzadeler ilçesinde işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Harmandalı Mahallesi'nde Fahrettin Serin idaresindeki 45 DH 959 plakalı otomobil ile Adem Kaya'nın kullandığı tarım işçilerini taşıyan 45 ACK 511 minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

AA

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