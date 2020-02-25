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'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

Manisa'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

25.02.2020, 17:33

'nın Şehzadeler ilçesinde, 2 ayrı suçtan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat B. (37), saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Basit yaralama ve tutuklunun kaçması' suçlarından 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Serhat B.'nin Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Bugün düzenlenen operasyonla yakalanan Serhat B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA

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