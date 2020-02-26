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Kırkağaç Belediye binası boşaltıldı

Kırkağaç Belediye binası boşaltıldı
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Manisa'nın Kırkağaç ve Akhisar ilçesinde son bir aydır yaşanan depremler Kırkağaç Belediyesi'nin hizmet binasını da kullanılmaz hale getirdi. Üst üste yaşanan güçlü artçıların ardından çatlaklar oluşan bina ağır hasarlı hale geldiği için boşaltıldı. İlçede depreme dayanıklı bir belediye binası inşa edileceği açıklandı. Depremlerden etkilenen Kırkağaç Belediyesi'nin hizmet binası da yapılan dayanıklılık testlerinin ardından beton değerinin düşük ve depreme dayanıksız olması nedeniyle boşaltıldı.

NERMİN UÇTU

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