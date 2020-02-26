Otomobili kurtardı kendini kurtaramadı

Manisa Akhisar'da Seyitahmet Mahallesi kırmızı köprü yanında mahsur kalan bir aracı kurtarmaya çalışan oto kurtarma firması çalışanı Serkan Çolak, aracın geriye kaçması ile birlikte iki aracın arasında kalarak hayatını kaybetti. 39 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Serkan Çolak'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KENAN MOLLA