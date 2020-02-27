  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > Izmir’de AVM’de kalp krizi öldürdü

Izmir’de ’de kalp krizi öldürdü

Izmir’de AVM’de kalp krizi öldürdü
Giriş Tarihi: 27.2.2020

İzmir'de arkadaşıyla gittiği bir AVM'de kalp krizi geçiren Ahmet Aksoy (42), görevlilerin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede öldü. Özel bir şirkette filo müdürü olan Aksoy, arkadaşıyla iş çıkışı alışveriş için gittiği AVM'de fenalaştı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, kurtarılamadı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Aksoy, dün Kemalpaşa Çambel köyündeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Izmir’de AVM’de kalp krizi öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN