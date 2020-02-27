Izmir’de AVM’de kalp krizi öldürdü

İzmir'de arkadaşıyla gittiği bir AVM'de kalp krizi geçiren Ahmet Aksoy (42), görevlilerin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede öldü. Özel bir şirkette filo müdürü olan Aksoy, arkadaşıyla iş çıkışı alışveriş için gittiği AVM'de fenalaştı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, kurtarılamadı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Aksoy, dün Kemalpaşa Çambel köyündeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.