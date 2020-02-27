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Şehir Hastanesi'nde otel konforunda hizmet

Manisa Şehir Hastanesi'nde otel konforunda hizmet

27.02.2020, 09:45

Türkiye'nin 7'nci şehir hastanesi olarak 30 Ekim 2018'de hizmete giren 558 yataklı Şehir Hastanesi'ne bugüne kadar 1,5 milyona yakın kişi tedavi için başvurdu. Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, bugüne kadar 1 milyon 340 bin 194 poliklinik hastasına hizmet verdiklerini kaydetti. Saka, "46 bin 165 hasta, hastanemizde yatarak tedavi gördü.

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