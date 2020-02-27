Manisa Şehir Hastanesi'nde otel konforunda hizmet

Türkiye'nin 7'nci şehir hastanesi olarak 30 Ekim 2018'de hizmete giren 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi'ne bugüne kadar 1,5 milyona yakın kişi tedavi için başvurdu. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, bugüne kadar 1 milyon 340 bin 194 poliklinik hastasına hizmet verdiklerini kaydetti. Saka, "46 bin 165 hasta, hastanemizde yatarak tedavi gördü.