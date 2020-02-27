Şüpheli ölümün altından zehirlenme çıktı

Manisa’da geçen yıl yaşamını yitiren Sezai Harman’ın ölümüyle ilgili korkunç bir iddia gündeme geldi. Eda Ünlükoç ile Canan Dağcı kardeşler, babalarının anneleri tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etmişti. Çiftçi Sezai Harman'la (64) ilgili Adli Tıp raporu çıktı.

Manisa'da geçen yıl şüpheli şekilde ölen çiftçi Sezai Harman'la (64) ilgili Adli Tıp raporu çıktı. Harman'ın zehirlenerek öldüğü kesinleşirken, savcılığa suç duyurusunda bulunan Eda Ünlükoç ile Canan Dağcı kardeşlerin, babalarının anneleri tarafından öldürüldüğü iddiaları önem kazandı. Anne Ayşe Harman ise eşinin ağaçlara ilaç attığı Göktaşı'ndan zehirlendiğini, kendisinin suçsuz olduğunu iddia etti.



KIZLARI ORTAYA ÇIKARDI

Manisa'da 18 Mart'ta Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili kızlarının iddiasını Yeni Asır, 'Annem babamı zehirleyerek öldürdü' diye duyurmuştu. Babalarının ölümünü şüpheli bulan ve anneleri Ayşe Harman'dan kuşkulanan Eda Ünlükoç ile Canan Dağcı kardeşler, annelerinin bir sevgilisi olduğunu, evdeki araba ile çiftlikteki araç ve gereçleri sattığını belirledi. İki kardeş, içinde zehir olduğunu düşündükleri bir paketi de dolapta buldu.



CANAN DAĞCI



EDA ÜNLÜKOÇ

İHSAN KARATAŞ