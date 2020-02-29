19 yaşında katil oldu

Manisa’da 19 yaşındaki İsmail Aral, arasında husumet bulunan Mintas Karkın’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İsmail Aral (19) ile namus meselesi yüzünden aralarında daha önceden husumet bulunan Mintas Karkın (50) köy meydanındaki kahvehanenin önünde tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında İsmail Aral, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mintas Karkın'a doğru ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Göğsünden yaralanan Karkın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Öte yandan İsmail Aral ise 45 P 2935 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri cinayetin işlendiği bölgede incelemelerde bulunurken firari cinayet zanlısını yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

SERKAN ÖZCAN