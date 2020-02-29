İyilik seferberliği

İlik nakli gereken arkadaşları Tolunay Akalın için sosyal medyada kampanya başlatan dostları, “Bu kampanyayı sadece arkadaşımız için değil, ilik bekleyen herkes için gerçekleştirdik” dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan Tolunay Akalın'ın elinde nedensiz oluşan morluk nedeniyle hastaneye gittiğinde aplastik anemi hastası olduğunu öğrendi. İlik nakli gereken Tolunay için arkadaşları sosyal medya üzerinden bağış kampanyası başlattı. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Tolunay'ın arkadaşlarından Salih Arda, "Bu kampanyayı sadece arkadaşımız için değil ilik bekleyen herkes için gerçekleştirdik" dedi.

NAKİL OLMASI GEREKEBİLİR

Tolunay Akalın (26) normal bir şekilde hayatını devam ettirirken 8 Şubat'ta elinde kendiliğinden morluk oluştu. Hastaneye başvuran Tolunay'ın, hastanede yapılan araştırmalar sonucunda kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi durumu olan "aplastik anemi" hastası olduğu ortaya çıktı. Acil olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç için tüm arkadaşları seferber oldu. İlaç tedavisinin ters etki göstermesi durumunda ilik nakli olması gereken Tolunay için sosyal medyada başlatılan donör olma kampanyasına kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.



'HERKES İÇİN'

Tolunay'ın arkadaşı Semih Arda, "Tolunay'ın rahatsızlığını öğrendikten kısa bir süre sonra sosyal medya üzerinden kampanya başlattık. Burada amacımız sadece Tolunay değil, Tolunay gibi rahatsızlığı bulunan tüm insanlar. Bu kampanyayı sadece arkadaşımız için değil ilik bekleyen herkes için gerçekleştirdik" dedi.

MERT ALPDÜNDAR