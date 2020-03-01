Tarih kaçakçılarının evine baskın yapıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Kobaşdere Mahallesi'nde yaşayan M.A. (65), R.A. (51) ile H.A'nın (67) kaçak kazı yaptıkları ve evlerinde tarihi eser niteliği olan objeler bulunduğu bilgisini aldı. Şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait kap ve testiler ele geçirdi. Zanlıları ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SERKAN ÖZCAN