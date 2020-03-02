19’luk katil daha fazla kaçamadı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde geçtiğimiz perşembe akşamı husumetli olduğu Mintaz Kargın'ı (50) pompalı tüfekle öldürdükten sonra otomobille kaçan İ.A. (19) jandarma tarafından yakalandı. Kumkuyucak Mahallesi'nde iddiaya göre, İ.A. Mintaz Kargın'ı köy meydanındaki kahvehanenin önünde öldürdü. Olayın ardından otomobille kaçan zanlı, Saruhanlı'ya bağlı Gökçeköy Mahallesi mevkiinde yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SERKAN ÖZCAN