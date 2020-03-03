Kanserini sporla unuttu

Emekli doktor Erkan Erol, kansere yakalandı. 2 kez ameliyat olan Erol, kolunu hareket ettiremezken şimdi kung-fuda rakiplerini yere seriyor.

Manisa'da yaşayan 55 yaşındaki Erkan Erol, 27 yıl doktorluk yaptı, emekli oldu. 1.5 yıl önce cilt kanserine yakalanan Erkan Erol, geçirdiği 2 ameliyatın ardından zor günler yaşadı.

YAŞ FARK ETMİYOR

Emekli doktor Erol, kungfu sporuna başlamasıyla birlikte kanserini unuttu, hareket edemezken yumruklarıyla rakiplerini korkutur hale geldi. Erkan Erol, "Sağlık Bakanlığı'ndan yeni emekli doktorum. 27 senelik meslek hayatım var. Kungfuya da 6 ay önce başladım. Gerçek bir meditasyon, insanın kendini tanıması açısından güzel bir spor. Yaş fark etmiyor, 6 yaşından 60-70 yaşına kadar rahatlıkla yapılabilecek bir spor" dedi. Erkan Erol'un spor sayesinde büyük değişim yaşadığını anlatan antrenör Yusuf Çetinkaya, şampiyonluklar hedeflediklerini söyledi.





Kanser hastalığına yakalanan Erkan Erol, daha önce kollarını kaldıramazken yumruk atmaya başladı.

NERMİN UÇTU