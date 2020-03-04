Manisa'nın Turgutlu ilçesinde telefon direğini sabitleyen çelik halatla oynarken elini sıkıştıran Muhammet Emin S'yi (8) çevredekiler kurtardı. Bu sırada gözyaşı döken küçük çocuğun annesini çevredekiler sakinleştirdi. Sağlık ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Muhammet Emin S'nin sağ el parmaklarında ezilme meydana geldiği öğrenildi.
İLKER UYAR
Eli çelik halatla direk arasına sıkıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.