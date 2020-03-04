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Eli çelik halatla direk arasına sıkıştı

Eli çelik halatla direk arasına sıkıştı
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde telefon direğini sabitleyen çelik halatla oynarken elini sıkıştıran Muhammet Emin S'yi (8) çevredekiler kurtardı. Bu sırada gözyaşı döken küçük çocuğun annesini çevredekiler sakinleştirdi. Sağlık ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Muhammet Emin S'nin sağ el parmaklarında ezilme meydana geldiği öğrenildi.

İLKER UYAR

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