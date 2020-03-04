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İşçi servisi iki TIR'ın arasında kaldı! Feci

İşçi servisi iki TIR'ın arasında kaldı! Feci kaza

04.03.2020, 10:04

'nın Akhisar ilçesinde tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

, saat 08.00 sıralarında, Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. il merkezinden Akhisar yönüne giden 35 KJH 66 plakalı TIR bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca, arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü de yavaşladı.

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