Öğrenci servislerine ‘didik didik’ denetim

Manisa'nın Selendi ilçesinde öğrenci servislerinin denetimleri aksatılmadan sürüyor. İlçe merkezine 35 lise, 68 temel eğtitm öğrencisini taşıyan 103 servis aracının denetlendiği uygulamanın belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Selendi- Demirci yolu üzerinde 103 aracın denetlendiği uygulamada özellikle araçların sigortası, koltuk sigortaları, ehliyet, sürücü bilgileri, mesleki yeterlilik ve psikoteknik belgelerinin olup olmadığı, koltuklardaki emniyet kemerleri, dur lambaları, lastikler, yangın tüpü, zincir, takoz gibi benzeri araç ve gereçler denetlenirken, öğrenci ve şoförlere seyahat esnasında uymaları gereken kurallar anlatıldı.

CEZA KESİLECEK

Ekipler denetimlerin sık sık yapılacağını belirtirken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağının altı çizildi. Denetimler, Milli Eğitim Şube Müdürü Zakir Okulmuş, İlçe Jandarma Komutanlığı ekpleri, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Belediye Zabıta ekipleri, Okul Müdürleri ve MEB personelleri tarafından yapıldı.

ADEM ÇAKIR