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Prof. Dr. Ercan: 'da 4.5, 5.0 büyüklüğünde olabilir

Prof. Dr. Ercan: Manisa'da 4.5, 5.0 büyüklüğünde deprem olabilir

04.03.2020, 15:52

Prof. Dr. Ercan, Kırkağaç'ta depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Ercan, fay hattının geçtiği bölgede kopma ve kırılma görüldüğünü ancak yarıkların oluşmadığını söyledi. Ercan, bölge sakinlerin beklenip beklenmediği sorusuna ise, ''4.5, 5.0 büyüklüğünde depremler olabilir" diye yanıt verdi.

Deprem Uzmanı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 22 Ocak'ta meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde olan depremin ardından binlerce artçı sarsıntı ile beşik gibi sallanan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırkağaç'ta 22 Ocak'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerinden biri olan kırsal Karakurt Mahallesi'ndeki fay hattının geçtiği bölgede incelemelerde bulunan Prof. Dr. Ercan, bölgede kopma ve kırılma görüldüğünü fakat yarıkların oluşmadığını söyledi.



Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, burada depremzedelerle de görüştü. Karakurt'un eski belediye başkanları Vacit Uyar ile Necdi Özkan'ın evlerinin de aralarında bulunduğu hasarlı evleri de gezen Prof. Dr. Ercan, Ercan, Vacit Uyar'ın evinde göçükler olduğunu gözlemlediğini, kolonların hasarlı olduğunu ve duvarlarda derin kırıkları oluştuğunu söyleyerek, evin ağır hasarlı olduğunu kaydetti.

Mahalle sakinlerinin bölgede büyük deprem beklenip, beklenmediği sorusuna ise Prof. Dr. Ercan, "4 ,4.5 ,5.0 gibi depremler olabilir" diye yanıt verdi.

DHA

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