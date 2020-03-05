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'nda paniği

Manisa Garı'nda yangın paniği

05.03.2020, 14:35

Tren Garı'nda kullanılmayan bir tren vagonunda çıkan paniğe neden oldu. Yanan vagonların çevresindeki alkol şişeleri ise dikkat çekerken yangın 1 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Manisa Garı'nda yıllardır atıl bir vaziyette duran ve kullanılmayan tren vagonlarından birinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik polisleri tarafından yangının olduğu bölgede trafik akışı durdurulurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Atıl bir vaziyette duran vagonların madde bağımlılarının mekanı haline geldiği iddia edilirken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. Yanan vagonların çevresindeki alkol şişeleri ise dikkat çekti.

İHA

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