TIR’lar arasında korkunç ölüm

Manisa’da işçileri taşıyan servis minibüsü önündeki ve arkasındaki TIR’ların arasında sıkıştı. Kazada Leyla Şen ve Meryem Kocu can verdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, 2 kadın işçi öldü, 8 kişi de yaralandı. Manisa kent merkezinden Akhisar yönüne giden TIR, bilinmeyen nedenle yavaşlayınca, arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü de yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen bir başka TIR, minibüse arkadan çarptı. Minibüs iki TIR'ın arasında sıkışarak hurdaya döndü. Kazada, minibüsteki işçilerden Leyla Şen (52) ve Meryem Kocu (50) yaşamını yitirdi, 8 işçi de yaralandı.



Kenan MOLLA