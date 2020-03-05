  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > TIR’lar arasında korkunç ölüm

TIR’lar arasında korkunç ölüm

TIR’lar arasında korkunç ölüm
Giriş Tarihi: 5.3.2020

’da işçileri taşıyan servis minibüsü önündeki ve arkasındaki TIR’ların arasında sıkıştı. Kazada ve can verdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, 2 kadın işçi öldü, 8 kişi de yaralandı. Manisa kent merkezinden Akhisar yönüne giden TIR, bilinmeyen nedenle yavaşlayınca, arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü de yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen bir başka TIR, minibüse arkadan çarptı. Minibüs iki TIR'ın arasında sıkışarak hurdaya döndü. Kazada, minibüsteki işçilerden Leyla Şen (52) ve Meryem Kocu (50) yaşamını yitirdi, 8 işçi de yaralandı.

Kenan MOLLA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TIR’lar arasında korkunç ölüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN