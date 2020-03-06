Manisa OSB’ye ‘Yenilik Merkezi’

Manisa OSB ile Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü arasında Manisa OSB'de Yenilik Merkezi kurulmasına ilişkin 'İşbirliği Protokolü' imzalandı. SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında yürüten "OSB'lerde Teknoloji Geliştirme Projesi" kapsamında 2017 yılından bu yana yürütülen çalışmalar sonunda Manisa OSB, pilot OSB olarak seçildi. Türkiye'nin tüm OSB'lerine örnek olacak model çalışması kapsamında Manisa OSB'de Yenilik Merkezi kurulacak.

GİRİŞİMCİLİK ARTACAK

OSB'lerin girişimcilik, yenilik ve teknoloji geliştirme alanlarında etkin bir rol almasını sağlayacak modellerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen "OSB'lerde Teknoloji Geliştirme Projesi" çerçevesinde yapılacak pilot uygulama ve sonrasındaki çalışmaların koordinasyonunu kapsayan İşbirliği Protokolü, Manisa OSB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalandı. Manisa OSB'nin ev sahipliğindeki imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Orhan Kılıç, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait C. Türek, Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzmanları ile birlikte çok sayıda öğretim üyesi, sanayici ve Ar-Ge Merkezi yöneticisi katıldı. Ardından Manisa OSB'de kurulacak Manisa Yenilik Merkezi'nin oluşumunun değerlendirileceği çalıştay programına başlandı.



'MADE İN MANİSA' ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

Manisa Organize Sanayi Bölgesi, '3. Made in Manisa' ödül törenini gerçekleştirdi. Tören, Manisa OSB Başkanı Sait Cemal Türek, Yönetim Kurulu üyeleri, OSB Müdürü Funda Karaboran ve Başkan Koordinatörü Nihat Akyol'un ev sahipliğinde İzmir Kaya Termal Otel'de düzenlendi. OSB'de faaliyet gösteren firmalara, Gücümüze Güç Katanlar ve Değerlerimize Değer Katanlar kategorilerinde verilen ödüller sahiplerini buldu.

VESTEL'E ÖDÜL ENGELLİLERE

İstihdam için kurulan Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri (ZEKİ) projesinin öncüsü Vestel Şirketler Grubu'na ZEKİ'ye katkılarından dolayı plaket verildi. Projede çalışan engelli Aykut Akgül de Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan'a arkadaşları adına teşekkür plaketi sundu.

Manisa OSB'nin ve Yonca Gıda A.Ş'nin kurucu başkanı merhum Hasan Türek'e adına yaptırılan 'Hasan Türek Anadolu Lisesi' dolayısıyla eğitime katkılardan dolayı verilen ödülü ise torunu Dalyan Türek, babası Sait Cemal Türek ile birlikte Vali Ahmet Deniz'in elinden aldı. Teleset Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çam da Manisa Merkeze bağlı Karaağaçlı Mahallesinde yaptırdıkları okul dolayısıyla ödüle layık görüldü.



Nermin UÇTU/Cüneyt HASÇELİK