Arzuhalciler hakkında suç duyurusu yaptılar

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, adliye etrafındaki arzuhalciler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yanlış yazılan dilekçeler yüzünden vatandaşların mağduriyet yaşadığını dile getiren Arslan, buna bir an önce son verilmesini istedi. Dilekçe hazırlamanın avukatların işi olduğunu belirten Arslan, "Vatandaş kendi yazabilir. Ama bu işi ticari amaçlı birileri yapamaz" dedi.

NERMİN UÇTU