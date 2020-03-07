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Mahalleyi tavus kuşları sardı

Mahalleyi tavus kuşları sardı

07.03.2020, 10:00

’daki büyük bir sitede ikamet eden hayvansever vatandaş tarafından yetiştirilen ve sayıları 13'e ulaşan tavus kuşları adeta siteyi sardı. Onlarca tavus kuşu mahalle sakinlerinin de vazgeçilmezi haline geldi

Her sabah mahalle büyüklüğündeki siteye dağılıp akşam hava kararmadan sitenin bahçesindeki çınar ağacının üzerinde tüneyen tavus kuşları rengarenk görüntüleriyle görenleri kendilerine hayran bırakıyor. Muazzam renkteki tüyleri ve kuyruklarıyla evlerin bahçe ve balkonlarında gezen tavus kuşları kimi zaman da çatılarda gezerken renkli görüntüler oluşturuyor.

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