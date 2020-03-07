Manisa Salihli'de kendisini "Polis Hakan" olarak tanıtıp vatandaşları 550 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli K.T, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün takibi sonucu Nevşehir'de yakalandı. K.T. Nevşehir ilinde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EMRE SAÇLI
Salihli’de dolandırdı Nevşehir’de yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.