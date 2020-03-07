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Salihli’de dolandırdı ’de yakalandı

Salihli’de dolandırdı Nevşehir’de yakalandı
Giriş Tarihi: 7.3.2020

Manisa Salihli'de kendisini "Polis Hakan" olarak tanıtıp vatandaşları 550 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli K.T, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün takibi sonucu Nevşehir'de yakalandı. K.T. Nevşehir ilinde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMRE SAÇLI

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