Salihli’de dolandırdı Nevşehir’de yakalandı

Manisa Salihli'de kendisini "Polis Hakan" olarak tanıtıp vatandaşları 550 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli K.T, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün takibi sonucu Nevşehir'de yakalandı. K.T. Nevşehir ilinde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMRE SAÇLI