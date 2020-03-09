Damatlık ve gelinlikle Spil Dağı’na çıktılar

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'ndaki yürüyüşte tanışan çift, Bedesten'de kıyılan nikahlarının ardından, gelinlik ve damatlıkları ile Spil'e çıktı. Endemik bitki türlerinden çiğdem çiçeklerinin içinde bol bol fotoğraf çektiren Manisa Anemon Trekking Kulübü Üyesi Ozan Şavlı ile Teslime Yakar çifti, 3 ay önce tanışıp aşık oldukları dağın eteklerinde bol bol poz verdi.

CÜNEYT HASÇELİK