Manisa'da müzik kutusu görünümlü kumar makinesi ele geçirildi

Manisa’da polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.

Manisa'da polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Manisa-Akhisar yolu Güzelköy Kavşağındaki uygulama noktasında, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 7 adet müzik kutusu ve adisyon cihazı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.