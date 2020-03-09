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'ın yardımına itfaiye yetişti

Yaralı Doğan'ın yardımına itfaiye yetişti

09.03.2020, 17:11

’nın Salihli ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından bulunan tedavi altına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından bulunan yaralı doğan tedavi altına alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'nde görevli Serdar Ege, itfaiye bahçesinde ağaçların yanında yaralı doğan olduğunu gördü. Yaralı Doğan'ı yakalayan Ege, tedavi edilmesi için Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı tarafından ilk tedavisi yapılan Doğan, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yaralı Doğan'ın tedavi edildikten sonra doğaya salınmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

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