Manisa'da korkutan deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyurulan son depremler verilerine göre, Manisa'da bir son dakika depremi meydana geldi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasahanesi'nde yer alan bilgilere göre Manisa'daki deprem 05.29'da meydana geldi. Büyüklüğü 3.3 olarak açıklanan depremin derinliği 6.1 km olarak belirtildi.
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