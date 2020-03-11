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'da şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

11.03.2020, 11:49

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan haklarında yakalama kararı olan 2 kişinin Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır ve Güvendik Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA

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