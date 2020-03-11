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'da seyir halindeki tır alev aldı

Manisa'da seyir halindeki tır alev aldı

11.03.2020, 15:10

'nın Şehzadeler ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan ve geri dönüşüme götürülen kartonlar yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'den yüklediği geri dönüşüm malzemelerini Balıkesir'e götürmek için yola çıkan Erhan İşlek'in (45) yönetimindeki 15 PK 298 plakalı TIR'ın dorsesinden, bugün saat 13.30 sıralarında dumanlar yükseldi.

İzmir- İstanbul Karayolu Gediz Köprüsü mevkisinde TIR'ın dorsesinde geri dönüşüme götürülen kartonların yandığını fark eden İşlek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürdü. Yangınla ilgili polis, soruşturma başlattı.

DHA

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