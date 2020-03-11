Otomobilde unutulan 350 bin TL çalındı

Manisa'da bir otomobilin içerisinden 350 in TL para çalan hırsız 24 saat geçmeden kıskıvrak yakalandı. Olay, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. A.Y. bankadan çektiği 350 bin TL'yi otomobilinde unutarak evine gitti. Dün sabah otomobilin başına gelen A.Y. yaptığı kontrolde bagajda bulunan içi çanta dolu paranın olmadığını fark etti. Polisin yaptığı incelemede otoomobilde parmak izi bulunan S.Ş. (37) saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. S.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SERKAN ÖZCAN