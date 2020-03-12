  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Manisa > 480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne ‘Korona virüsü' engeli

480 yıllık Festivali'ne ‘Korona virüsü' engeli

480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne ‘Korona virüsü' engeli

12.03.2020, 16:15

'da 480.'si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Festivali'nin “Geleneksel Mesir Macunu ”, "" kutlamaları ve saçım töreni olmak üzere tüm etkinlikleri korona virüsünün 'de de görülmesi ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi nedeniyle iptal edildi.

Manisa'da 480.'si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz Bayramı ile Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni ve 19 Nisan'daki saçım töreni korona virüsüne takıldı. Virüsün Türkiye'de de görülmesi nedeniyle ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi amacıyla Nevruz Bayramı ile Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni iptal edildi. Manisa Cumhuriyet Meydanında 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ve ardından kortej yürüyüşü sonrası yapılması planlanan karma töreni bu yıl yapılmayacak.

Öte yandan festivalin en önemli kısmını oluşturan ve bu yıl 19 Nisan Pazar günü yapılması planlanan Mesir Macunu Saçım töreni de iptal edildi. 480 yıldır Nevruz Bayramıyla birlikte Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden saçılan Manisa Mesir Macunu bu yıl korona virüsü nedeniyle saçılmayacak. Festival komitesi tarafından resmi açıklama yapılması bekleniyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne ‘Korona virüsü' engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA