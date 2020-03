Öğrenci servislerinden kelle koltukta seyahat

Yeni Asır WhatsApp hattı: 0506 225 03 44

Manisa'da köstebek yuvasından farksız yolların yağışlarla birlikte çamur deryasına döndüğü Selendi ilçesi Merkez Yıldız mahallesi ile Kelmehmetler yolu öğrencilerin kabusu oldu. Ne yayaların yürüyebildiği ne araçların geçebildiği çukur ve çamurlarla kaplı yola mahalleliler tepki gösterdi. Fatih Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'na taşımalı eğitimle giden 27 öğrenciyi taşıyan servis araçları ve otomobiller için büyük tehlike yaratan yol, her gün yürekleri ağza getiriyor. Öğrencilerin kullandığı araçların zikzaklar çizerek ilerleyebildiği ve bir yanı uçurum olan yolun bir an önce asfaltlanmasını isteyen vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı. Defalarca sorunu bildirmelerine rağmen hiçbir çalışmanın yapılmadığı yolun kaderine terk edildiğini belirten öğrenci velileri, "Bu yolu kullanan araçlara çocuklarımızı gönül rahatlığıyla emanet edemiyoruz. Sürekli başlarına bir şey gelmesinden korkarak bekliyoruz. Çünkü araçlar, bir yanı uçurum olan yolda kayıyor ya da çamura saplanıyor. Kimsenin can yanmadan yolumuzun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" dediler.



Fotoğraflar: ADEM ÇAKIR

Metin BURMALI