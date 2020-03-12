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Son dakika: 'da korkutan ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

12.03.2020, 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020,12:24

verilerine göre 'nın Akhisar ilçesinde 2,2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Saat 11.54'te meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Yönetim Daire Başkanlığı verilerine göre saat 11.54'te Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

KKANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.03.12 11:54:40  38.9875   27.8788        3.5      -.-  2.4  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.03.12 11:41:02  39.0008   27.8645        4.8      -.-  1.4  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.03.12 11:00:48  39.0123   27.8742        8.1      -.-  3.4  3.4   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.03.12 10:59:07  38.2755   38.7988       12.9      -.-  1.3  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.03.12 10:42:29  39.0925   27.8292        5.9      -.-  2.7  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.03.12 10:11:39  38.4358   39.2232       13.5      -.-  1.5  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.03.12 09:12:08  39.1027   27.8165        7.3      -.-  2.8  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.03.12 08:28:43  38.4412   39.2433        7.0      -.-  1.9  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.03.12 08:26:43  38.4133   39.2453       11.4      -.-  1.9  -.-   SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2020.03.12 08:26:00  35.9718   30.0078       18.7      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.03.12 07:51:31  39.1183   40.7992       17.7      -.-  1.7  -.-   HACILAR-KARLIOVA (BINGOL)                         İlksel
2020.03.12 07:07:14  38.3315   38.9532        7.3      -.-  2.4  -.-   TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2020.03.12 07:03:25  38.4782   39.2265       16.6      -.-  1.7  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.03.12 05:36:51  39.0372   27.8663        4.5      -.-  1.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.03.12 05:27:48  33.7548   23.5212       16.1      -.-  3.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.03.12 05:25:54  40.0135   38.8937       12.8      -.-  1.7  -.-   MENDEMEBASI-REFAHIYE (ERZINCAN)                   İlksel
2020.03.12 04:22:08  38.0230   28.8395        5.0      -.-  2.0  -.-   BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI)                       İlksel
2020.03.12 04:21:42  39.1340   40.7877        6.4      -.-  1.5  -.-   KIZILAGAC-KARLIOVA (BINGOL)                       İlksel
2020.03.12 04:17:06  38.0897   44.4755       19.1      -.-  1.7  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.03.12 04:14:21  40.1422   27.3255       10.3      -.-  2.4  -.-   ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)                        İlksel
2020.03.12 03:54:15  40.1547   28.2747       11.5      -.-  1.7  -.-   KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA)                   İlksel
2020.03.12 03:40:40  40.7837   28.0697       10.4      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

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