Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

AFAD verilerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.54'te meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Yönetim Daire Başkanlığı verilerine göre saat 11.54'te Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. KKANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 2020.03.12 11:54:40 38.9875 27.8788 3.5 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.12 11:41:02 39.0008 27.8645 4.8 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.12 11:00:48 39.0123 27.8742 8.1 -.- 3.4 3.4 DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.12 10:59:07 38.2755 38.7988 12.9 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.03.12 10:42:29 39.0925 27.8292 5.9 -.- 2.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.03.12 10:11:39 38.4358 39.2232 13.5 -.- 1.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.12 09:12:08 39.1027 27.8165 7.3 -.- 2.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.03.12 08:28:43 38.4412 39.2433 7.0 -.- 1.9 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.12 08:26:43 38.4133 39.2453 11.4 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.12 08:26:00 35.9718 30.0078 18.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2020.03.12 07:51:31 39.1183 40.7992 17.7 -.- 1.7 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2020.03.12 07:07:14 38.3315 38.9532 7.3 -.- 2.4 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.12 07:03:25 38.4782 39.2265 16.6 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.03.12 05:36:51 39.0372 27.8663 4.5 -.- 1.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.03.12 05:27:48 33.7548 23.5212 16.1 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.03.12 05:25:54 40.0135 38.8937 12.8 -.- 1.7 -.- MENDEMEBASI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel 2020.03.12 04:22:08 38.0230 28.8395 5.0 -.- 2.0 -.- BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) İlksel 2020.03.12 04:21:42 39.1340 40.7877 6.4 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2020.03.12 04:17:06 38.0897 44.4755 19.1 -.- 1.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2020.03.12 04:14:21 40.1422 27.3255 10.3 -.- 2.4 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2020.03.12 03:54:15 40.1547 28.2747 11.5 -.- 1.7 -.- KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA) İlksel 2020.03.12 03:40:40 40.7837 28.0697 10.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel