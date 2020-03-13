Yılın ilk çağla bademi ve çilek tezgahta

Manisa'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bu yılın ilk çilekleri ve çağla bademleri tezgahları süslemeye başladı. Kente Muğla Datça'dan gelen badem kilosu 60 liradan, Aydın'dan gelen çileğin kilosu ise 15 liradan satılıyor. Önümüzdeki günlerde ürünlerin çıkmasıyla birlikte fiyatların düşmesi bekleniyor. Yakın bir zamanda Emiralem, ardından Köprübaşı çilekleri tezgahlarda yer almaya başlayacak. Tezgahında yılın ilk çilek ve bademlerini satmaya başlayan Ekonomik Halk Manavı sahibi Mehmet Dizemen, "10 güne kadar Emiralem çilekleri de çıkacak. Bu çilekler yerli. Vatandaşlarımız güvene güvene yiyebilir. Taze enginar, bakla da çıktı. Çağla badem kilosu 60 lira olmasına rağmen canı çekenler az da olsa alıyorlar" dedi. Öte yandan yeşil eriğin ilk hasatı geçtiğimiz günlerde Mersin'de gerçekleştirildi. 1 kilosu 750 TL'den satışa sunulan yeşil erik çeyrek altın ve 14 kilo et fiyatını arkasında bıraktı.

CÜNEYT HASÇELİK