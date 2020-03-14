Manisa'da kahreden ölüm! Evinde kendini asarak intihar etti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Gökhan S. (34), evinin tavanındaki kancaya kendini iple asarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakınları, kısa bir süre önce asansör fabrikasındaki işinden ayrılan Gökhan S.'den dün öğle saatlerinden bu yana haber alamadı. Gökhan S.'yi merak eden yakınları, saat 12.00 sıralarında İbrahim Çelebi Mahallesi 2801 Sokak'taki evine gitti. Kapıyı açarak içeri giren yakınları, Gökhan S.'yi odanın tavanındaki kancaya iple asılı olarak buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Gökhan S.'nin öldüğünü belirledi. Polisin ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından intihar ettiği belirlenen Gökhan S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA