Manisa'da feci kaza!

Manisa’da kasalı motosiklet ile yolculuk yapan karı koca, meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Çiftin 2 ve 6 yaşındaki çocukları ise ağır yaralı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kasalı motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada, motosikletteki genç karı koca yaşamını yitirdi. Talihsiz çiftin 2 çocuğu ise ağır yaralandı. Kaza, önceki gün 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan A.G.D. idaresindeki 35 KM 709 plakalı otomobil, kavşaktan Kavacık Mahallesi'ne giriş yapmak isteyen Şerif Süleyman Ağırbaş (33) idaresindeki plakasız kasalı motosiklet ile çarpıştı.

MOTOSİKLET ÜZERİNDEN SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle kasalı motosiklet üzerinde bulunan şoför Şerif Süleyman Ağırbaş (33), eşi Nazire Nazlı Ağırbaş (24) ve çocukları Huriye Nisa Ağırbaş (2) ile Ramazan Ağırbaş (6) motosiklet üzerinden savruldu. Sürücü Ağırbaş olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Nazire Nazlı Ağırbaş yapılan kalp masajına yanıt vermeyerek öldü. Hastaneye kaldırılan iki küçük çocuğun hayati tehlikesi sürerken, otomobil sürücüsünün kazada yara almadığı öğrenildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ SERBEST

Feci kazada yaşamını yitiren genç çift, Kula'ya bağlı Sandal Mahallesi Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. Kula Adliyesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan A.G.D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BATUHAN ULU