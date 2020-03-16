Araç TIR’a çarptı bir kişi yaralandı

Manisa Kula'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza saat 01.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolunda meydana geldi. İzmir'den Uşak istikametine seyir halindeki Seviç Topaloğlu idaresindeki 25EM 563 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 42 TH 805 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Topaloğlu yaralandı.
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