Baraj gölünde kesik insan kolu bulundu

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı gölünde vatandaşlar kesik insan kolu buldu. Asayiş ve jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattı. Bulunan kol adli tıp kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri Manisa Su Altı Arama Kurtarma Timi ile birlikte kesik kola ait cesedi arama çalışmalarına başladı. Diğer yandan da bulunan kesik kolun kime ait olduğunun tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda DNA incelemesi yapıldı.