Balığa çıktılar geri dönmediler

Muğla Marmaris'te, önceki gün sabah 4.5 metrelik fiber tekneyle balık avına çıkan 3 kişi kayboldu. Kaybolan kişiler denizden ve havadan aranıyor. Olay, Marmaris'in Karacasöğüt köyü yakınlarında meydana geldi.

KAYIP İHBARI YAPILDI

Erdoğan İnce (57), Metin İnce (55) ve Özkan Akıncı (40), önceki gün sabah saatlerinde otomobil ile Karacasöğüt köyüne gittiler ve burada otomobili bırakarak Ayın Koyu'nda 4.5 fiber tekne ile balığa çıktılar. Akşam olmasına rağmen dönmeyen 3 kişinin yakınları, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine deniz ve karada arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Kıyıda bıraktıkları otomobilin yanında kıyafetleri bulunan 3 kişinin izine rastlanmadı.

ADEM ÜLKER