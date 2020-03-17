İntikam tarlası

Caner Güney 6 önce kardeşi Tayfun’un cinayete kurban gittiği tarlada Hakan Coşkun’u 5 kurşunla öldürdü. Caner Güney, Coşkun’u kardeşinin ölümünden sorumlu tutuyordu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Caner Güney (31), cinayete kurban giden kardeşi Tayfun Güney'in ölümünden sorumlu tuttuğu Hakan Coşkun'u (23) kardeşinin öldürüldüğü tarlada tabancayla vurarak öldürdü. Caner Güney'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

AYNI YERE ÇAĞIRDI

Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Spil Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası zabıta görevlisi Caner Güney, Hakan Coşkun'u konuşmak için yaklaşık 6 ay önce kardeşinin öldürüldüğü tarlaya çağırdı. Burada Caner Güney, kardeşinin tuzağa düşürülerek öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Coşkun ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.







Tayfun Güney, 6 ay önce öldürülmüştü.

3 EL KAFAYA 1 EL GÖĞÜSE

Caner Güney, yanında getirdiği tabancayla Hakan Coşkun'a 5 el ateş etti. Mermilerden 3'ü Coşkun'un başına, 1'i de göğüs bölümüne isabet etti.

Hakan Coşkun



MOTOSİKLETLE KAÇTI

Caner Güney, plakası belirlenemeyen motosikletle kaçtı. Mahalle sakinlerinin yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Coşkun, yolda hayatını kaybetti. Coşkun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Polis, Caner Güney'i yakalamak için çalışma başlattı.



Serkan ÖZCAN